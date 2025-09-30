Sanremo Carlo Conti | Questo sarà il mio ultimo festival
Carlo Conti è al lavoro per il prossimo festival di Sanremo con cui vorrebbe chiudere in bellezza per poi non tornare l'anno prossimo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
In questa notizia si parla di: sanremo - carlo
Dirige il maestro Enzo Campagnoli: “Sanremo ha ritrovato centralità. Ottimo lavoro di Carlo Conti, ma c’è di più”
Nicola Savino dopo Alessandro Cattelan, Carlo Conti pensa a lui per Sanremo e il Dopofestival
“È il suo sogno”. Carlo Conti vuole proprio lei a Sanremo, l’indiscrezione
#Sanremo2026 sarà l'ultimo Festival di Carlo Conti che non vuole proseguire nel 2027. «Arrivare a 5 è già un bel numero». Oltre a Vasco Rossi, Carlo sogna di condurre Sanremo con Panariello e Pieraccioni, ma precisa: «loro il Festival non lo faranno mai, s - X Vai su X
Carlo Conti sarà alla guida di Area Sanremo 2025. Due finalisti del concorso del Comune approderanno a Sanremo Giovani, ma le iscrizioni sono ancora ferme. Leggi l’approfondimento su AMI. - facebook.com Vai su Facebook
Le parole di Carlo Conti sul Festival - Carlo Conti è già immerso nei preparativi per il prossimo Festival, ma avverte: non ci sarà un Sanremo 2027 per lui. Come scrive novella2000.it
Sanremo 2025, Carlo Conti prepara il suo (ultimo?) Festival: «Vorrei chiudere a mezzanotte» - Si avvicina Sanremo 2026 e, come ogni anno, cresce la curiosità su chi calcherà il palco dell’Ariston tra cantanti, ospiti e sorprese dell’ultimo minuto. Scrive msn.com