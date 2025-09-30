Sanremo 2026 | Carlo Conti a sorpresa fa delle rivelazioni
Sanremo 2026: Carlo Conti prepara il suo ultimo festival e fa delle rivelazioni. Il Festival di Sanremo 2026 non sarà un’edizione qualsiasi. Dopo aver raccolto il testimone da Amadeus, Carlo Conti si appresta a guidare per il secondo anno consecutivo la kermesse più amata d’Italia, ma con un dettaglio non da poco: il conduttore toscano ha già lasciato intendere che questo potrebbe essere il suo ultimo Sanremo. Un “canto del cigno” che si annuncia elegante, ricco di musica e, come da tradizione, capace di dividere e appassionare il pubblico. Leggi anche Punti di connessione tra Ada Lovelace e i The Residents L’edizione 2026 si terrà dal 24 al 28 febbraio, in una collocazione leggermente posticipata rispetto agli anni scorsi. 🔗 Leggi su 361magazine.com
In questa notizia si parla di: sanremo - carlo
