Sanità i servizi persi La Cisl punta l’indice sulla radiologia e scuola infermieri

Una nuova cabina di regia, riunitasi dopo mesi, che ancora una volta ha stabilito che i progetti sulla sanità vanno tutti avanti e sono tutti in regola. Così la palazzina sarà costruita, le cure intermedie avranno la loro sede e il distretto dell' Asl procede senza intoppo. Mentre dalle riunioni fra Asl, Regione e Comuni pare non ci siano intoppi, più articolato è il dibattito politico cittadino. Dopo le denunce di Andrea Figaia, coordinatore della sanità della Cisl Toscana nord, che aveva puntato l'indice contro la giunta Arrighi, adesso i consiglieri di maggioranza, Pd, Lista Arrighi, Pri, si scagliano contro il sindacalista spiegando che "di nessuno dei problemi sanitari può essere responsabile l'attuale amministrazione, che anzi dal momento del suo insediamento ha dedicato un'attenzione costante cercando sempre il coinvolgimento con tutte le organizzazioni sociali e sindacali.

