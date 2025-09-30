Sanità ancora polemica sul potenziamento delle ambulanze | Non c' è nessuna carenza stop all' allarmismo

Riminitoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continua la discussione sui mezzi di soccorso a sud della provincia di Rimini. Dopo l'interrogazione del consigliere regionale Nicola Marcello (FdI) e la bocciatura dell'assessore regionale Massimo Fabi della proposta di potenziare il servizio delle ambulanze, arriva anche la risposta di Maurizio. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sanit - polemica

Cerca Video su questo argomento: Sanit224 Polemica Potenziamento Ambulanze