Sangiulianochiesto processo per Boccia

14.45 I pm di Roma hanno chiesto il rinvio a giudizio per l'imprenditrice Maria Rosaria Boccia, indagata alla luce della denuncia presentata dall'ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. I reati contestati: stalking aggravato, lesioni, interferenze illecite nella vita privata, diffamazione e false dichiarazioni nel curriculum in relazione all'organizzazione di alcuni eventi. Sangiuliano ammise in lacrime il flirt extraconiugale con Boccia e che voleva assumerla come consulente ministeriale (mai fatto).Poi si dimise da ministro. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it