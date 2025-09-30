Sandro Sabatini | Esposito o Camarda? Per anni è stato tirato avanti un bambino come…

Sandro Sabatini. Il dibattito sul talento e sul futuro dei giovani attaccanti italiani continua ad accendere discussioni. Nel corso del podcast Numer1, condotto da Ivan Zazzaroni e Giuseppe Cruciani, Sandro Sabatini ha preso posizione in difesa di Francesco Pio Esposito, giovane punta dell’ Inter che sta trovando spazio con Cristian Chivu. Il giornalista ha puntato il dito contro chi mette continuamente a confronto Esposito con Francesco Camarda, gioiello del Milan ora in prestito al Lecce, evidenziando un doppio metro di giudizio: “ Ma perché ce l’avete tanto con Esposito? Per anni avete tirato avanti un bambino come Camarda che non è ancora all’altezza di giocare in Serie A, mentre adesso non si può dire che Esposito è già all’altezza dell’Inter e della Nazionale? Basta vedere “, ha sottolineato Sabatini. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it