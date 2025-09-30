La lunga partita per la vendita di San Siro è finita alle 3 e 46 minuti della mattina del 30 settembre 2025, dopo oltre undici ore di un dibattito aspro e polemico. Il Consiglio comunale di Milano ha votato la delibera che stabilisce la cessione del Meazza a Milan e Inter perché questi possano poi procedere alla realizzazione di un nuovo stadio nell’area con successivo abbattimento di quella che è stata la casa del calcio milanese. Per il via libera hanno votato in 24 con 20 contrari e due consiglieri che non hanno preso parte al voto. La maggioranza del sindaco Beppe Sala non è stata sufficiente da sola per chiudere la partita, ma ha avuto bisogno della stampella di Forza Italia che ha dato indicazione ai suoi di non prendere parte alla votazione, abbassando così il quorum dei voti necessari. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - San Siro, vincono Milan e Inter (ma Sala perde la sua maggioranza)