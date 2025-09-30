Milano dice sì alla vendita di San Siro. A notte fonda, il Consiglio comunale ha approvato la delibera per la cessione dello stadio a Milan e Inter, la cui offerta da 197 milioni di euro sarebbe scaduta proprio oggi. I voti a favore della maggioranza sono stati 24, sufficienti a far passare il documento grazie alla decisione di Forza Italia di uscire dall’Aula che ha abbassato il quorum; i no sono. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - San Siro, via libera alla vendita: lo stadio verso la demolizione dopo le Olimpiadi. La palla passa a Inter e Milan