San Siro via libera alla vendita | lo stadio verso la demolizione dopo le Olimpiadi La palla passa a Inter e Milan

Feedpress.me | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano dice sì alla vendita di San Siro. A notte fonda, il Consiglio comunale ha approvato la delibera per la cessione dello stadio a Milan e Inter, la cui offerta da 197 milioni di euro sarebbe scaduta proprio oggi. I voti a favore della maggioranza sono stati 24, sufficienti a far passare il documento grazie alla decisione di Forza Italia di uscire dall’Aula che ha abbassato il quorum; i no sono. 🔗 Leggi su Feedpress.me

san siro via libera alla vendita lo stadio verso la demolizione dopo le olimpiadi la palla passa a inter e milan

© Feedpress.me - San Siro, via libera alla vendita: lo stadio verso la demolizione dopo le Olimpiadi. La palla passa a Inter e Milan

In questa notizia si parla di: siro - libera

San Siro, la giunta Sala dà il via libera alla vendita. Ma aggiunge in extremis uno scudo anti-inchieste

UFFICIALE – San Siro, il TAR respinge il ricorso sul vincolo: via libera alla vendita a Inter e Milan!

Stadio San Siro, il Tar dà l’ok: via libera alla vendita a Milan e Inter

san siro via liberaSan Siro: via libera alla vendita, il voto nella notte - Dopo una seduta fiume, con oltre 200 emendamenti passa con 24 voti la delibera per la cessione del Meazza a Inter e Milan. Scrive rainews.it

san siro via liberaSan Siro al fotofinish, via libera del Consiglio comunale alla vendita dello stadio a Inter e Milan - 24 voti a favore, 20 contro, spaccature nel Pd e nella Lista Sala, critiche le opposizioni ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: San Siro Via Libera