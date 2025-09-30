San Siro via libera alla vendita | lo stadio verso la demolizione dopo le Olimpiadi La palla passa a Inter e Milan
Milano dice sì alla vendita di San Siro. A notte fonda, il Consiglio comunale ha approvato la delibera per la cessione dello stadio a Milan e Inter, la cui offerta da 197 milioni di euro sarebbe scaduta proprio oggi. I voti a favore della maggioranza sono stati 24, sufficienti a far passare il documento grazie alla decisione di Forza Italia di uscire dall’Aula che ha abbassato il quorum; i no sono. 🔗 Leggi su Feedpress.me
San Siro, la giunta Sala dà il via libera alla vendita. Ma aggiunge in extremis uno scudo anti-inchieste
UFFICIALE – San Siro, il TAR respinge il ricorso sul vincolo: via libera alla vendita a Inter e Milan!
Stadio San Siro, il Tar dà l’ok: via libera alla vendita a Milan e Inter
Schermaglie sul metodo, polemiche sui contenuti ma nessun voto ieri pomeriggio in Consiglio comunale sulla delibera di Giunta che prevede la vendita dello stadio di San Siro e dell’area limitrofa a Milan e Inter oltre al via libera al progetto dei club per un nuo - facebook.com Vai su Facebook
San Siro: via libera alla vendita, il voto nella notte - Dopo una seduta fiume, con oltre 200 emendamenti passa con 24 voti la delibera per la cessione del Meazza a Inter e Milan. Scrive rainews.it
