San Siro verrà abbattuto | ora è ufficiale! Approvata la vendita a Inter e Milan | la decisione del Consiglio Comunale di Milano

Internews24.com | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

arrivata nella notte. Dopo quasi 12 ore di dibattito consecutivo, il Consiglio comunale di Milano ha approvato a notte fonda la delibera sulla vendita dello stadio di San Siro e delle aree circostanti a Inter e Milan. Il provvedimento è stato approvato con 24 voti favorevoli, 20 contrari e nessun astenuto, mentre due consiglieri non hanno partecipato alla votazione. Come anticipato, i consiglieri di Forza Italia non erano presenti in aula, fatta eccezione per Alessandro De Chirico, che si è discostato dalla linea del partito e ha votato contro. 🔗 Leggi su Internews24.com

