San Siro verrà abbattuto | ora è ufficiale! Approvata la vendita a Inter e Milan | la decisione del Consiglio Comunale di Milano

arrivata nella notte. Dopo quasi 12 ore di dibattito consecutivo, il Consiglio comunale di Milano ha approvato a notte fonda la delibera sulla vendita dello stadio di San Siro e delle aree circostanti a Inter e Milan. Il provvedimento è stato approvato con 24 voti favorevoli, 20 contrari e nessun astenuto, mentre due consiglieri non hanno partecipato alla votazione. Come anticipato, i consiglieri di Forza Italia non erano presenti in aula, fatta eccezione per Alessandro De Chirico, che si è discostato dalla linea del partito e ha votato contro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - San Siro verrà abbattuto: ora è ufficiale! Approvata la vendita a Inter e Milan: la decisione del Consiglio Comunale di Milano

In questa notizia si parla di: siro - verr

Con 24 voti favorevoli 20 contrari il consiglio comunale alle ore 3.46 il Consiglio Comunale di #Milano approva la vendita di San Siro a #Inter e #milan il Meazza verrà abbattuto. - X Vai su X

Destino di San Siro: ARRIVA UN ALTRO APPELLO DI MAROTTA "Confido nel buon senso della classe politica milanese", le parole del Presidente dell'Inter a 'Il Sole 24 Ore' ? Nella giornata di domani, infatti, verrà presa la decisione finale in merito alla v - facebook.com Vai su Facebook

San Siro, via libera alla vendita dello stadio di Milano a Inter e Milan: nella notte l'ok del consiglio comunale - A notte fonda, il Consiglio comunale ha approvato la delibera per la cessione dello stadio a Milan e Inter, la cui offerta da 197 milioni di ... Lo riporta msn.com

San Siro, vendita stadio a Milan e Inter: via libera dal Consiglio comunale - Il Consiglio comunale di Milano, dopo quasi 12 ore di discussione consecutive, ha approvato a notte fonda la delibera sulla vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan. Come scrive sport.sky.it