Il voto con cui il Consiglio comunale di Milano ha approvato la delibera di vendita di San Siro e dell’area circostante a Milan e Inter, arrivata nel cuore della notte con una maggioranza risicata e con l’appoggio di Forza Italia che ha fatto uscire i suoi consiglieri al momento del voto, ha provocato una forte spaccatura politica mentre dal mondo del calcio l’istanza era quella di consentire ai due club milanesi di poter sviluppare il proprio progetto. Contenti e delusi, dunque, nel giorno dopo la notte della verità. Ecco il quadro delle reazioni alla svolta che proietta Milano verso la nascita di un nuovo stadio e di un quartiere dedicato con il futuro abbattimento di quasi tutto l’attuale Meazza. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - San Siro venduto a Milan e Inter: tutti i contenti e i delusi

