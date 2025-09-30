San Siro venduto a Inter e Milan | il Consiglio comunale ha detto sì Milano verso il nuovo stadio

che sorgerà sulle macerie del Meazza Dopo una seduta notturna infinita, il Consiglio comunale di Milano ha detto sì. Alle 3:50 del mattino, con 24 voti a favore e 20 contrari, è stata approvata la delibera per la . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Milano, San Siro sarà venduto a Inter e Milan. Il Consiglio comunale approva la cessione, Forza Italia decisiva - Dopo 12 ore di discussione ininterrotta il voto positivo arriva alle 4 di notte: 24 sì, 20 no e nessun astenuto. Da msn.com

san siro venduto interSan Siro, via libera alla vendita dello stadio di Milano a Inter e Milan: ecco quanto lo pagheranno - A notte fonda, il Consiglio comunale ha approvato la delibera per la cessione dello stadio a Milan e Inter, la cui offerta da 197 milioni di ... Da corriereadriatico.it

