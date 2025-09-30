San Siro ufficiale la vendita ad Inter e Milan | bordata della vicesindaca Scavuzzo alle due società
San Siro. Milano ha detto sì alla vendita di San Siro. Dopo una lunga e accesa seduta durata quasi dodici ore, il Consiglio comunale ha approvato a notte fonda la delibera per la cessione dello storico stadio a Milan e Inter. L’offerta congiunta delle due società, pari a 197 milioni di euro, sarebbe scaduta proprio oggi. La delibera è passata con 24 voti favorevoli, mentre i contrari sono stati 20. Nessun astenuto, ma a facilitare l’approvazione è stata la scelta di Forza Italia di abbandonare l’aula, abbassando così il quorum. La decisione segna un passaggio storico per l’impianto che, dopo aver ospitato la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, sarà demolito. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
