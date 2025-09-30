San Siro tra demolizione tempi stretti e conti incerti | cosa succederà allo stadio

Sia chiaro: dopo la decisione del Consiglio comunale, arrivata quasi alle 4 del mattino di martedì 30 settembre, l’ Inter e il Milan possono comprare lo stadio di San Siro e i 280 mila metri quadrati di terreni adiacenti. Ma non l’hanno ancora fatto. La palla, adesso, passa al pool di banche coinvolto, e tutto dovrebbe essere finalizzato nei prossimi 40 giorni, entro il 10 novembre, ossia prima che il secondo anello dello stadio compia 70 anni (è stato realizzato nel 1955) e venga dunque sottoposto a vincolo monumentale. Se il rogito non sarà firmato entro questa data, infatti, la Soprintendenza potrà imporre il vincolo, rendendo la demolizione e la costruzione del nuovo impianto quasi impossibile. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - San Siro tra demolizione, tempi stretti e conti incerti: cosa succederà allo stadio

