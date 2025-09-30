San Siro Teocoli sulla vendita | Che ricordi no a signori del cemento
Teo Teocoli, grande tifoso milanista, non ci sta alla vendita dello stadio di San Siro, decisa dal Consiglio comunale di Milano. “ Sono per il no. Penso che sarà un casino, saranno anni di lavoro e diventerà un cantiere infinito per noi. Ne farei a meno di questi lavori, con tutto quello che stanno facendo a Milano. Allo stadio poi ti affezioni anche se a dire la verità è esteticamente brutto. I giapponesi lo faranno di vetro non lo so”, dice a LaPresse l’attore, dopo la delibera che stabilisce che Inter e Milan che potranno lavorare alla costruzione di un nuovo stadio nell’area degli attuali parcheggi e alla demolizione di gran parte del Meazza. 🔗 Leggi su Lapresse.it
