San Siro svolta storica nella notte | la giunta comunale ha approvato questa decisione! Novità sul futuro dello storico impianto milanese

San Siro, approvata la cessione a Milan e Inter: una decisione che cambia il calcio italiano e che ricalca la strada aperta dai bianconeri. Una svolta attesa da anni, una decisione che riscrive la storia e che può cambiare il futuro del calcio italiano. Nella notte, la giunta comunale di Milano ha ufficialmente approvato la vendita dello storico stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro e delle aree limitrofe a Inter e Milan. Una notizia epocale che, inevitabilmente, tocca da vicino anche la Juventus, il primo club in Italia ad aver creduto e investito in un impianto di proprietà. Stadio San Siro: la strada tracciata dalla Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - San Siro, svolta storica nella notte: la giunta comunale ha approvato questa decisione! Novità sul futuro dello storico impianto milanese

San Siro Inter, il vincolo per il secondo anello decorre dal 10 novembre: c’è la svolta per lo stadio col Milan?

San Siro Inter, nerazzurri e rossoneri in attesa di una svolta: tutti gli aggiornamenti sul destino dello stadio milanese

San Siro, la svolta di Sala: “Se la vendita sarà bocciata, non mi dimetto”. Il dem Giungi: “Ora i consiglieri hanno libertà di scelta”

Nuovo San Siro, svolta storica: adesso è ufficiale - Milan e Inter avranno un nuovo San Siro: la decisione è stata presa. Riporta spaziointer.it

San Siro, via libera alla vendita: il Meazza passa a Milan e Inter - Cosa cambia per Milano, prossime tappe e impatto su città e club. Come scrive milanosportiva.com