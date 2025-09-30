San Siro sì alla vendita e al nuovo stadio | le reazioni in diretta

Il Consiglio Comunale di Milano ha approvato nella notte la delibera sulla vendita di San Siro a Inter e Milan. Il via libera è arrivato poco prima delle 4 di martedì 30 settembre, al termine di una seduta fiume di oltre 11 ore. L’area dello stadio passerà dunque ai due club milanesi al prezzo fissato di 197 milioni di euro. Il “Giuseppe Meazza” sarà quasi interamente demolito e al suo fianco, dove oggi ci sono i posteggi, sorgerà il nuovo stadio da 71.500 posti. Ecco le reazioni del mondo della politica, dello sport e dell’industria dopo la fumata bianca a Palazzo Marino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - San Siro, sì alla vendita e al nuovo stadio: le reazioni in diretta

