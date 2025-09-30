San Siro sì alla vendita a Inter e Milan FI decisiva | Teste sui banchi sbadigli occhi chiusi | la lunga notte a Palazzo Marino

Entrambe le coalizioni escono con le ossa rotte dal voto. Sala in silenzio. Fi esce dall'aula, Fdi: «Così ci indeboliscono». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

San Siro, scossoni politico-sportivi: il consigliere del Pd e presidente dei tifosi rossoneri a Palazzo Marino dice “no” alla vendita del Meazza

San Siro, la giunta Sala dà il via libera alla vendita. Ma aggiunge in extremis uno scudo anti-inchieste

La vendita di San Siro, l’allarme del sindaco: “Europei, Milano a zero. Roma avrà due stadi”

