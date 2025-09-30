San Siro sarà venduto a Inter e Milan il nuovo stadio dovrebbe essere inaugurato entro Euro 2032 Gazzetta

Inter e Milan hanno ottenuto il via libera per la vendita dello stadio San Siro. Questa notte si è conclusa la seduta del Consiglio comunale. Lo stadio San Siro venduto a Inter e Milan. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport: Inter e Milan nei prossimi mesi potranno lavorare alla costruzione di un nuovo stadio nell’area degli attuali parcheggi e alla demolizione di gran parte del Meazza. Il Consiglio comunale di Milano ha deciso così a tarda notte, dopo una seduta infinita, iniziata alle 16.30 e terminata alle 3.50 del mattino. Il voto è stato come previsto molto tirato: 24 voti a favore, 20 voti contrari, 2 consiglieri che non partecipano al voto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - San Siro sarà venduto a Inter e Milan, il nuovo stadio dovrebbe essere inaugurato entro Euro 2032 (Gazzetta)

