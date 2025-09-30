San Siro sarà venduto a Inter e Milan | i prossimi passi per il nuovo stadio di Milano

È arrivato l'ok di Milano alla vendita di San Siro. A notte fonda, il Consiglio comunale ha approvato la delibera per la cessione dello stadio a Milan e Inter, la cui offerta da 197 milioni di euro sarebbe scaduta proprio oggi, 30 settembre. I voti a favore della maggioranza sono stati 24, quelli. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: siro - venduto

"Venduto anni fa". La chat misteriosa dei dirigenti di Milano sullo stadio San Siro

Inchiesta urbanistica Milano, chat dirigenti: “San Siro già venduto anni fa”

Delibera approvata in giunta: lo stadio di San Siro verrà venduto a Inter e Milan

UFFICIALE: Il Consiglio Comunale alle 3:46 del 30 settembre approva la delibera con 24 voti favorevoli e 20 contrari: SAN SIRO SARÀ VENDUTO A MILAN E INTER! - X Vai su X

Dopo l’Olimpico Achille Lauro va a San Siro. Ha già venduto tutti i biglietti per lo Stadio Olimpico di Roma (10 giugno 2026), e ora Achille Lauro ha annunciato una nuova data negli stadi. L’artista, che in queste settimane è tornato nella giuria del talent “X Fact - facebook.com Vai su Facebook

San Siro, vincono Milan e Inter (ma Sala perde la sua maggioranza) - Il Consiglio comunale di Milano ha approvato la vendita di San Siro a Milan e Inter. Secondo panorama.it

San Siro, via libera alla vendita dello stadio di Milano a Inter e Milan: ecco quanto lo pagheranno - A notte fonda, il Consiglio comunale ha approvato la delibera per la cessione dello stadio a Milan e Inter, la cui offerta da 197 milioni di ... Scrive msn.com