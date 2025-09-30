San Siro Sala | Sono soddisfatto non ho esercitato nessun tipo di pressione
Il giorno successivo all’approvazione della delibera sulla vendita dello stadio di San Siro, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha espresso «soddisfazione per il risultato raggiunto», sottolineando il lungo lavoro preparatorio e la volontà di «evitare tensioni politiche durante la discussione in Consiglio comunale». Il primo cittadino ha spiegato di non aver esercitato alcuna pressione sui consiglieri, «sapendo che sarebbe stato un argomento divisivo». Il primo cittadino ha riconosciuto che «si sono create un po’ di spaccature» sia nella maggioranza sia nell’opposizione, ma ha ribadito che «il Consiglio ha deciso» e che ritiene sia stata fatta «la cosa giusta». 🔗 Leggi su Lettera43.it
