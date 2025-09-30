San Siro Riva | Milano dice grazie al passato ma sì al futuro con un’infrastruttura moderna

Martina Riva, assessore allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili, ha parlato della delibera sulla vendita di San Siro a Milan e Inter.

Nuovo San Siro, Ass. Riva: "Occasione per la città prima che sportiva. Milano dice grazie al passato ma sì al futuro" - L’Assessora allo Sport, al Turismo e alle Politiche Giovanili del Comune di Milano Martina Riva è stata intervistata da Sportitalia in merito all'approvazione della delibera per ... Da milannews.it

Nuovo stadio San Siro a Milano: il progetto e come sarà - Dopo quasi 12 ore di discussione in Consiglio Comunale, è stata approvata la delibera sulla vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan: 24 sì, 20 no e nessun astenuto. Riporta sport.sky.it