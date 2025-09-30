San Siro la vicesindaca Scavuzzo | Siamo solo all’inizio c’era preoccupazione su un futuro incerto! Ora tocca a Inter e Milan La critica ai due club

San Siro, la vicesindaca Scavuzzo: «Siamo solo all’inizio, c’era preoccupazione su un futuro incerto! Ora tocca a Inter e Milan». Le sue parole. Il Consiglio comunale di Milano ha dato il via libera alla vendita dello storico stadio di San Siro a Inter e Milan, completando l’iter a notte fonda dopo quasi 12 ore di discussione. L’offerta dei club, pari a 197 milioni di euro, sarebbe scaduta proprio oggi. La delibera è stata approvata con 24 voti a favore della maggioranza, sufficienti grazie all’uscita dall’aula di Forza Italia, che ha abbassato il quorum; i voti contrari sono stati 20, senza astenuti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - San Siro, la vicesindaca Scavuzzo: «Siamo solo all’inizio, c’era preoccupazione su un futuro incerto! Ora tocca a Inter e Milan». La critica ai due club

