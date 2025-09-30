San Siro la storia dello stadio | dalla costruzione iniziata nel 1925 per 5mln lire alla vendita a Inter e Milan per €197mln prima dell’abbattimento - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La storia del tempio del calcio italiano comincia nel 1925, quando l’allora presidente del Milan, Piero Pirelli, decise di dotare il club rossonero di un nuovo impianto. I lavori, dal costo di circa 5 milioni di lire, iniziarono il 1° agosto 1925 e durarono un anno. Nella notte l’ultima svolta: il C. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

san siro la storia dello stadio dalla costruzione iniziata nel 1925 per 5mln lire alla vendita a inter e milan per 8364197mln prima dell8217abbattimento video

© Ilgiornaleditalia.it - San Siro, la storia dello stadio: dalla costruzione iniziata nel 1925 per 5mln lire alla vendita a Inter e Milan per €197mln prima dell’abbattimento - VIDEO

In questa notizia si parla di: siro - storia

Achille Lauro a San Siro 2026 con il Comuni Immortali Tour: in radio il nuovo singolo “Senza una stupida storia”

San Siro Inter, 100 anni di storia per l’impianto: sul futuro regna l’incertezza

San Siro: cento anni di storia tra gloria, trasformazioni e futuro incerto

san siro storia stadioUrbanistica. Lo stadio di San Siro a Milano è stato venduto, e ora? - Ora i club che lo hanno pagato 197 milioni si lavorarerà un moderno impianto da 71. avvenire.it scrive

san siro storia stadioCosa succederà a San Siro: lo stadio passa a Milan e Inter - La zona è di proprietà dei club che continueranno al Meazza fino alla costruzione del nuovo impianto ... Scrive corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: San Siro Storia Stadio