La storia del tempio del calcio italiano comincia nel 1925, quando l’allora presidente del Milan, Piero Pirelli, decise di dotare il club rossonero di un nuovo impianto. I lavori, dal costo di circa 5 milioni di lire, iniziarono il 1° agosto 1925 e durarono un anno. Nella notte l’ultima svolta: il C. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - San Siro, la storia dello stadio: dalla costruzione iniziata nel 1925 per 5mln lire alla vendita a Inter e Milan per €197mln prima dell’abbattimento - VIDEO

