San Siro in vendita | cosa ne sarà della Scala del calcio?

Inter e Milan puntano al nuovo stadio, ma cosa ne sarà di San Siro? La vendita del Meazza ai due club dovrà essere perfezionata entro il 10 novembre, altrimenti scatterà il vincolo della Soprintendenza che trasformerebbe lo stadio in un monumento intoccabile. Una volta conclusa l’operazione, si aprirà la corsa tra gli studi di architettura Manica e Foster+Partners per la scelta del progetto, da definire entro 6-8 mesi. I lavori di costruzione del nuovo impianto dovrebbero partire nel 2027, mentre il vecchio Meazza continuerà a vivere per qualche anno in parallelo. L’obiettivo è inaugurare il nuovo stadio nel 2031, per poi procedere con una demolizione rapida della storica “Scala del calcio”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - San Siro in vendita : cosa ne sarà della Scala del calcio?

