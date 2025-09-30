San Siro il day after | così il voto ha spaccato sia maggioranza che opposizione

All’indomani del voto su San Siro, il clima è da “day after”. E non solo perché tanto i consiglieri quanto gli spettatori della seduta hanno dovuto fare le ore piccole, ma perché la scelta di vendere a Milan e Inter segna uno spartiacque che chiude una storia e ne fa cominciare un’altra. Già nel corso del dibattimento, l’intraprendente Francesca Cucchiara (Verdi) aveva fatto sapere al Sindaco che dal giorno seguente le cose sarebbero cambiate. Carlo Monguzzi oggi preannuncia ricorsi alla giustizia amministrativa e contabile, sentenziando che “la maggioranza green uscita dalle urne non c’è più: ha tradito il mandato elettorale”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

