San Siro il day after | così il voto ha spaccato sia maggioranza che opposizione

Ilfattoquotidiano.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

All’indomani del voto su San Siro, il clima è da “day after”. E non solo perché tanto i consiglieri quanto gli spettatori della seduta hanno dovuto fare le ore piccole, ma perché la scelta di vendere a Milan e Inter segna uno spartiacque che chiude una storia e ne fa cominciare un’altra. Già nel corso del dibattimento, l’intraprendente Francesca Cucchiara (Verdi) aveva fatto sapere al Sindaco che dal giorno seguente le cose sarebbero cambiate. Carlo Monguzzi oggi preannuncia ricorsi alla giustizia amministrativa e contabile, sentenziando che “la maggioranza green uscita dalle urne non c’è più: ha tradito il mandato elettorale”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

san siro il day after cos236 il voto ha spaccato sia maggioranza che opposizione

© Ilfattoquotidiano.it - San Siro, il day after: così il voto ha spaccato sia maggioranza che opposizione

In questa notizia si parla di: siro - after

Inter, San Siro vietato ai tifosi non graditi: respinte decine di richieste di rinnovo

Lazza e il primo concerto a San Siro: “In gara con me stesso: miro in alto. Emis Killa è mio papà, mi ha aiutato”

Inter, è il top player che infiammerà San Siro: ma c’è un problema di non poco conto

san siro day afterSan Siro, dal vecchio al nuovo stadio: tutte le date da sapere. Dove si gioca? - La prossima scadenza è il rogito: va firmato entro il 10 novembre 2025. ilgiorno.it scrive

Concerto The Weeknd allo stadio San Siro il 24 luglio 2026: i prezzi dei biglietti, quando e come acquistarli - Venerdì 24 luglio 2026 si terrà il terzo concerto di The Weeknd in Italia: dopo i primi due appuntamenti nel 2023 all'Ippodromo Snai La Maura, rispettivamente il 26 e il 27 luglio, il cantante di ... Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: San Siro Day After