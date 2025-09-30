San Siro il day after | così il voto ha spaccato sia maggioranza che opposizione
All’indomani del voto su San Siro, il clima è da “day after”. E non solo perché tanto i consiglieri quanto gli spettatori della seduta hanno dovuto fare le ore piccole, ma perché la scelta di vendere a Milan e Inter segna uno spartiacque che chiude una storia e ne fa cominciare un’altra. Già nel corso del dibattimento, l’intraprendente Francesca Cucchiara (Verdi) aveva fatto sapere al Sindaco che dal giorno seguente le cose sarebbero cambiate. Carlo Monguzzi oggi preannuncia ricorsi alla giustizia amministrativa e contabile, sentenziando che “la maggioranza green uscita dalle urne non c’è più: ha tradito il mandato elettorale”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: siro - after
Inter, San Siro vietato ai tifosi non graditi: respinte decine di richieste di rinnovo
Lazza e il primo concerto a San Siro: “In gara con me stesso: miro in alto. Emis Killa è mio papà, mi ha aiutato”
Inter, è il top player che infiammerà San Siro: ma c’è un problema di non poco conto
Now I am boarding my delayed EasyJet flight home from Milan Linate after a great time with great people. Long live The San Siro. Long live the Curva Sud. Sempre Fossa Dei Leoni, Brigate Rossonere and Commandos Tigre. Forza Milan! - X Vai su X
THE WEEKND: TERZA DATA a Milano! The Weeknd annuncia un’ulteriore data del suo “After Hours Til Dawn Stadium Tour”. Oltre al 24 e 25 luglio, si aggiunge la terza data del 26 luglio 2026 allo Stadio San Siro di Milano. THE WEEKND 24, 25 e 26 lugli - facebook.com Vai su Facebook
San Siro, dal vecchio al nuovo stadio: tutte le date da sapere. Dove si gioca? - La prossima scadenza è il rogito: va firmato entro il 10 novembre 2025. ilgiorno.it scrive
Concerto The Weeknd allo stadio San Siro il 24 luglio 2026: i prezzi dei biglietti, quando e come acquistarli - Venerdì 24 luglio 2026 si terrà il terzo concerto di The Weeknd in Italia: dopo i primi due appuntamenti nel 2023 all'Ippodromo Snai La Maura, rispettivamente il 26 e il 27 luglio, il cantante di ... Da fanpage.it