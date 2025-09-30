San Siro il Consiglio dice sì alla vendita | nasce il nuovo stadio di Inter e Milan

Dopo oltre 11 ore di dibattito e un voto combattuto (24 favorevoli e 20 contrari), via libera alla delibera. Rogito entro il 10 novembre, nuovo impianto atteso per il 2031. È davvero la fine di un'epoca e l'inizio di un'altra: il . Un passaggio storico deciso con 24 voti favorevoli, 20 contrari e l'uscita dall'aula di tre consiglieri di Forza Italia, che hanno di fatto agevolato il sì.

