San Siro il Consiglio comunale dice sì | lo Stadio passa a Inter e Milan

Nella tarda notte di ieri 29 settembre, il Consiglio comunale riunitosi a Palazzo Marino a Milano ha approvato la delibera sulla vendita dello Stadio San Siro a Inter e Milan, una svolta epocale non solo per le due società, ma anche per tutta la città che entro il 2031 godrà di un nuovo stadio figlio di un’architettura all’avanguardia. Come riportato da ANSA, dopo quasi 12 ore di discussione, il progetto è stato approvato con 24 sì e 20 no, senza contare alcun astenuto. Soltanto Forza Italia non ha partecipato al voto in quanto non presente in aula. La maggioranza del centrosinistra è stata dunque fondamentale per l’approvazione del progetto. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - San Siro, il Consiglio comunale dice sì: lo Stadio passa a Inter e Milan

