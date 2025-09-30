San Siro il Consiglio comunale dice sì alla vendita a Inter e Milan

San Siro venduto a Inter e Milan: Consiglio approva tra polemiche ed emendamenti stroncati, soddisfazione della Giunta, Olimpiadi e demolizione. L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

San Siro va in Consiglio: l’ago della bilancia è Fumagalli. Maggioranza alla prova, dal Pd tre paletti sui fondi

San Siro, Consiglio di fuoco sulla delibera: il voto sulla vendita dello stadio sempre più in bilico, e spunta l’emendamento antimafia

“Beppe Sala scendi dall’ufficio”: sindaco contestato in Consiglio comunale per la vendita dello stadio di San Siro

san siro consiglio comunaleMilano, approvata la vendita dello stadio San Siro a Inter e Milan: il voto nella notte - Il Consiglio comunale di Milano ha approvato nella notte la delibera sulla vendita di San Siro a Milan e Inter. Lo riporta iltempo.it

san siro consiglio comunaleSan Siro, vendita stadio a Milan e Inter: via libera dal Consiglio comunale - Il Consiglio comunale di Milano, dopo quasi 12 ore di discussione consecutive, ha approvato a notte fonda la delibera sulla vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan. Scrive sport.sky.it

