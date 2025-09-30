San Siro il Consiglio comunale approva la vendita dello stadio a Milan e Inter

(Adnkronos) – Il Consiglio comunale di Milano ha approvato nella notte la delibera sulla vendita di San Siro a Milan e Inter. Il via libera è arrivato poco prima delle 4, al termine di una seduta fiume di oltre 11 ore. I favorevoli – tutti nella maggioranza, incluso il sindaco Beppe Sala – sono stati .

San Siro, via libera alla vendita dello stadio di Milano a Inter e Milan: nella notte l'ok del consiglio comunale - A notte fonda, il Consiglio comunale ha approvato la delibera per la cessione dello stadio a Milan e Inter, la cui offerta da 197 milioni di ...

