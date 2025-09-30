San Siro il Consiglio comunale approva la vendita dello stadio a Milan e Inter

(Adnkronos) – Il Consiglio comunale di Milano ha approvato nella notte la delibera sulla vendita di San Siro a Milan e Inter. Il via libera è arrivato poco prima delle 4, al termine di una seduta fiume di oltre 11 ore.  I favorevoli – tutti nella maggioranza, incluso il sindaco Beppe Sala – sono stati . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

