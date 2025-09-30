San Siro è fatta | il Comune approva la vendita a Milan e Inter Prezzo 197 milioni via libera con paletti su legalità ambiente e inclusione

La giornata che cambia il futuro di San Siro è arrivata. Dopo un percorso lungo e molto dibattuto, Palazzo Marino ha dato il via libera alla cessione del Meazza ai club, nel solco della Legge Stadi (d.lgs. 382021). La Vicesindaca Anna Scavuzzo ha rivendicato un risultato che punta a valorizzare il patrimonio pubblico dentro un quadro di trasparenza, legalità e rigenerazione urbana: il Comune passerà ora alla convenzione urbanistica e al Piano attuativo, mantenendo il dialogo con Consiglio e Municipi 7 e 8 sugli interventi nel quartiere. Quanto vale l’operazione e come verrà garantita. Il prezzo di vendita è fissato a 197,075 milioni: 73 milioni al momento della firma, quindi rate con garanzie bancarieassicurative. 🔗 Leggi su Milanzone.it © Milanzone.it - San Siro, è fatta: il Comune approva la vendita a Milan e Inter. Prezzo 197 milioni, via libera con paletti su legalità, ambiente e inclusione

