San Siro distrutto orrore culturale Milano perde un pezzo forte del ‘brutalismo’
E poi ci si lamenta ancora se la gente non va più a votare alle elezioni, vedi il fresco pessimo caso delle Marche. Con un colpo di mano sul finire delle notte – l’approvazione di un sub-emendamento che cancellava quasi tutti i 239 emendamenti presentati da varie parti, e l’appoggio di Forza Italia che ha garantito, uscendo al momento del voto, l’abbassamento della soglia di maggioranza – il Partito democratico milanese e il sindaco Beppe Sala hanno portato a casa il sì del Consiglio comunale alla vendita di San Siro. Ovvero alla distruzione dell’attuale stadio-simbolo della città, in favore di un nuovo mega-progetto di speculazione immobiliare che era stato promesso alle proprietà finanziarie odierne – opache e internazionali – delle squadre di calcio Inter e Milan. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
ULTIM'ORA: SAN SIRO SARÀ ABBATTUTO! 24-20 I VOTI A FAVORE PER LA DISTRUZIONE
A Milano il Consiglio comunale decisivo per la vendita di San Siro. Scade l'offerta di acquisto dei club, si va a oltranza
San Siro, strada in salita per la vendita. Il Comune fissa i paletti per il contributo pubblico a bonifiche e demolizioni - È stato questo l'esito del confronto sulla vendita di San Siro tra la vicesindaca di Milano, Anna Scavuzzo, momentaneamente anche ...
San Siro, conto alla rovescia: si attende l'arrivo della delibera in Giunta, Inter e Milan puntano a chiudere entro settembre - Dopo l'approvazione della delibera che potrebbe portare il Leoncavallo a traslocare in via San Dionigi, in cima all'agenda dell'amministrazione adesso c'è l'affaire San Siro.