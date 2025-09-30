E poi ci si lamenta ancora se la gente non va più a votare alle elezioni, vedi il fresco pessimo caso delle Marche. Con un colpo di mano sul finire delle notte – l’approvazione di un sub-emendamento che cancellava quasi tutti i 239 emendamenti presentati da varie parti, e l’appoggio di Forza Italia che ha garantito, uscendo al momento del voto, l’abbassamento della soglia di maggioranza – il Partito democratico milanese e il sindaco Beppe Sala hanno portato a casa il sì del Consiglio comunale alla vendita di San Siro. Ovvero alla distruzione dell’attuale stadio-simbolo della città, in favore di un nuovo mega-progetto di speculazione immobiliare che era stato promesso alle proprietà finanziarie odierne – opache e internazionali – delle squadre di calcio Inter e Milan. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - San Siro distrutto, orrore culturale. Milano perde un pezzo forte del ‘brutalismo’