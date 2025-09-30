San Siro dal vecchio al nuovo stadio | tutte le date da sapere Dove si gioca?

Milano – Il 30 settembre 2025 resterà una data spartiacque nella storia di Milano. Un giorno, anzi una notte, che segna un prima e un dopo. Il passaggio, cioè, dal tempo delle proposte, delle polemiche e delle discussioni, durato un decennio, a quello della fase progettuale i cui tempi sono già fissati e non potranno essere dilatati di molto. Ovviamente parliamo dell’area di San Siro che, dopo la seduta fiume a Palazzo Marino conclusa con la tanto attesa approvazione della delibera, sarà ceduta a Inter e Milan al prezzo concordato di 197 milioni di euro. Cosa succede ora? Quale è il cronoprogramma? E fino a quando durerà? Se lo chiedono i cittadini milanesi, soprattutto i tifosi delle due squadre, ma anche gli operatori interessati a vario titolo alla trasformazione dell’area. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

