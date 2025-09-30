San Siro da Forza Italia arriva il Salva Sala

L'opposizione si spacca sul voto della delibera per ratificare la cessione di San Siro. L'astensione degli azzurri assicura l'approvazione del testo, ma il progetto rischia di finire sotto la lente della Procura per la mancanza del piano attuativo.

San Siro Inter, pressioni da parte del Milan su Forza Italia? Spunta un nuovo piano B

Il tour della vicesindaca di Milano tra i partiti per cercare consenso su San Siro: Forza Italia frena sul progetto

San Siro, Forza Italia si astiene dal voto: il motivo e cosa cambia

San Siro, dibattito in Consiglio al via. Forza Italia si astiene: "Per non condannare Milano e i milanesi"

Arriva una comunicazione di Alessandro Sorte, coordinatore di Forza Italia in Lombardia: "La delibera San Siro riguarda non solo uno stadio, ma un pezzo di storia e il futuro della città di Milano. È vero: è scritta male, presenta molte criticità e numerose lacune.

San Siro, vincono Milan e Inter (ma Sala perde la sua maggioranza) - Il Consiglio comunale di Milano ha approvato la vendita di San Siro a Milan e Inter.

Italia San Siro a Milan e Inter, c'è il sì alla vendita - A notte fonda, il Consiglio comunale ha approvato la delibera per la cessione dello stadio a Milan e Inter, la cui offerta da 197 milioni di euro sarebbe scadu ...