Sono passati esattamente 6 anni da quando Inter e Milan presentarono per la prima volta i loro progetti per un nuovo stadio. Ora è arrivata la svolta che i loro proprietari, i fondi americani Oaktree e Redbird, tanto agognavano: poco prima dell’alba di martedì 30 settembre 2025 il Consiglio comunale di Milano ha approvato la delibera che svende l’intera area di San Siro, con all’interno il Meazza, ai due club per la cifra di 197 milioni di euro. Adesso, quindi, cosa succede? Può partire la macchina della gigantesca operazione immobiliare privata che i fondi Usa hanno in mente. Il primo vero ostacolo però riguarda la tempistica: il rogito che ufficializza la compravendita dell’area da 280mila metri quadrati (al prezzo-miracolo di 440 euro al metro quadro) deve essere completato entro poco più di un mese, ovvero prima che scatti il vincolo ella Soprintendenza sul secondo anello. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - San Siro, cosa succede ora | Il rogito entro un mese, il nuovo stadio e la demolizione del Meazza: tutte le date cruciali

