San Siro che cosa succede ora dalla demolizione al nuovo stadio | tutte le tappe e le date

Con l’approvazione della vendita a Inter e Milan da parte del consiglio comunale di Milano dello stadio Giuseppe Meazza, si apre ora il percorso che porterà alla demolizione e alla costruzione di un nuovo impianto adiacente. Il primo passaggio sarà quello del rogito, ossia la formalizzazione della vendita ai due club, i quali entro il 10 novembre dovranno completare tutti i passaggi interni, come il reperimento delle risorse, per finalizzare l’acquisto. Il prezzo di vendita di stadio e aree è di 197 milioni di euro, una volta firmato l’atto di acquisto le squadre verseranno una prima rata al Comune di 73 milioni. 🔗 Leggi su Open.online

