san siro approvata la vendita ad inter e milan

E’ notte fonda quando il Consiglio comunale approva la delibera per la cessione dello stadio ai club di Milan e Inter. E così, dopo quasi dodici ore di seduta, Milano bolla il sì definitivo alla vendita di San Siro. Un via libera dato con l’adrenalina in corpo dei consiglieri visto che proprio oggi sarebbe scaduta . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Delibera approvata in giunta: lo stadio di San Siro verrà venduto a Inter e Milan

Cessione San Siro a Milan e Inter: approvata la delibera dalla Giunta comunale

Approvata la vendita di San Siro a Inter e Milan: c'è il sì del Consiglio comunale di Milano. Forza Italia decisiva per la giunta

san siro approvata venditaMilano, approvata la vendita dello stadio San Siro a Inter e Milan: il voto nella notte - Il Consiglio comunale di Milano ha approvato nella notte la delibera sulla vendita di San Siro a Milan e Inter. Da iltempo.it

san siro approvata venditaApprovata in Consiglio comunale a Milano la vendita dello stadio San Siro a Milan e Inter - A favore 24 voti, compreso il sindaco Beppe Sala, Forza Italia esce dall'aula. Da huffingtonpost.it

