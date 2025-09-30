san siro approvata la vendita a inter e milan

AGI - Il consiglio comunale di Milano ha approvato, dopo quasi 12 ore di seduta, la proposta di delibera che prevede la vendita a Inter e Milan dello stadio di San Siro e delle aree attigue. A poche ore dall'alba del giorno in cui scade la proposta di Milan e Inter, la delibera è passata con il voto favorevole della maggioranza del Pd, tranne 3 contrari, dei Riformisti compatti, della lista Sala tranne il capogruppo dimissionario Marco Fumagalli che non ha partecipato al voto, e il voto contrario di Verdi, Lega, Fratelli d'Italia, Noi Moderati. Forza Italia, come atteso, è uscita dall'aula, tranne un consigliere che, come aveva anticipato nei giorni scorsi, ha votato contro. 🔗 Leggi su Agi.it

