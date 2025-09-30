San Siro a Milan e Inter soddisfatta Barbara Berlusconi | Primo passo per il nuovo stadio
Nella notte, lo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro e le aree circostanti sono state vendute a Milan e Inter: l'ex AD dei rossoneri, Barbara Berlusconi, plaude il voto positivo del Consiglio Comunale alla delibera di cessione. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: siro - milan
Nuovo San Siro, spunta il dossier del Comitato: “Lo stadio può vivere anche senza Inter e Milan”
Milan e Inter lasciano i paninari di San Siro senza contratto: “A rischio il futuro di mille famiglie”
San Siro e il silenzio della Curva Sud, Salvini difende gli ultras ‘normali’: “Il prefetto convochi Milan e Inter”
San Siro diventa di Inter e Milan: il Consiglio Comunale vota a favore della vendita ai club con 24 voti a favore, 20 contrari e due astenuti - X Vai su X
MILAN – NAPOLI Domenica 28 settembre – ore 20:45 San Siro, la Scala del calcio. Una sfida che profuma di storia, emozioni e adrenalina pura. Il Napoli arriva con la voglia di fare risultato: Osimhen pronto a spaccare la difesa rossonera, Kvaratskh - facebook.com Vai su Facebook
San Siro a Inter e Milan, c'è il sì alla vendita: la decisione ufficiale - Approvato in Consiglio comunale il documento che permetterà ai club milanesi di realizzare un nuovo impianto: cosa è accaduto ... Riporta tuttosport.com
Cosa succederà a San Siro: lo stadio passa a Milan e Inter - La zona è di proprietà dei club che continueranno al Meazza fino alla costruzione del nuovo impianto ... Si legge su msn.com