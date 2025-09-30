San Siro a Milan e Inter soddisfatta Barbara Berlusconi | Primo passo per il nuovo stadio

Nella notte, lo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro e le aree circostanti sono state vendute a Milan e Inter: l'ex AD dei rossoneri, Barbara Berlusconi, plaude il voto positivo del Consiglio Comunale alla delibera di cessione. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

san siro a milan e inter soddisfatta barbara berlusconi primo passo per il nuovo stadio

