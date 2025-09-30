San Siro a Inter e Milan | ok alla vendita Ma scatta il terremoto in consiglio comunale

Iltempo.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio comunale di Milano ha approvato nella notte la delibera sulla vendita di San Siro a Milan e Inter. Il via libera è arrivato poco prima delle 4, al termine di una seduta fiume di oltre 11 ore. I favorevoli - tutti nella maggioranza, incluso il sindaco Beppe Sala - sono stati 24. Venti i contrari: all'opposizione Lega, Fratelli d'Italia, Noi Moderati e l'azzurro Alessandro De Chirico, l'unico di Forza Italia a non aver lasciato l'aula di Palazzo Marino. Sette i 'no' arrivati dalla maggioranza: tre da Europa Verde (Tommaso Gorini, Francesca Cucchiara e Carlo Monguzzi), tre dal Pd (Angelo Turco, Rosario Pantaleo e Alessandro Giungi) e da Enrico Fedrighini del gruppo Misto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

san siro a inter e milan ok alla vendita ma scatta il terremoto in consiglio comunale

© Iltempo.it - San Siro a Inter e Milan: ok alla vendita. Ma scatta il terremoto in consiglio comunale

In questa notizia si parla di: siro - inter

Inter, San Siro vietato ai tifosi non graditi: respinte decine di richieste di rinnovo

Inter, è il top player che infiammerà San Siro: ma c’è un problema di non poco conto

Nuovo San Siro, spunta il dossier del Comitato: “Lo stadio può vivere anche senza Inter e Milan”

san siro inter milanMilano, approvata la vendita dello stadio San Siro a Inter e Milan: il voto nella notte - Il Consiglio comunale di Milano ha approvato nella notte la delibera sulla vendita di San Siro a Milan e Inter. Riporta iltempo.it

san siro inter milanMilan e Inter potranno comprare San Siro - Il comune di Milano ha infine approvato la vendita dello stadio, che ora con ogni probabilità verrà demolito, dopo anni di discussioni ... Da ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: San Siro Inter Milan