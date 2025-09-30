San Siro a Inter e Milan | ok alla vendita Ma scatta il terremoto in consiglio comunale

Il Consiglio comunale di Milano ha approvato nella notte la delibera sulla vendita di San Siro a Milan e Inter. Il via libera è arrivato poco prima delle 4, al termine di una seduta fiume di oltre 11 ore. I favorevoli - tutti nella maggioranza, incluso il sindaco Beppe Sala - sono stati 24. Venti i contrari: all'opposizione Lega, Fratelli d'Italia, Noi Moderati e l'azzurro Alessandro De Chirico, l'unico di Forza Italia a non aver lasciato l'aula di Palazzo Marino. Sette i 'no' arrivati dalla maggioranza: tre da Europa Verde (Tommaso Gorini, Francesca Cucchiara e Carlo Monguzzi), tre dal Pd (Angelo Turco, Rosario Pantaleo e Alessandro Giungi) e da Enrico Fedrighini del gruppo Misto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

