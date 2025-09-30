Anche per questa stagione 2025-2026, dopo il successo dell’anno scorso, torna San Luigi Comedy Night, la rassegna di cinque appuntamenti con altrettanti artisti e artiste di spicco nel panorama della stand up comedy, presso il teatro di via Luigi Nanni 14. Si comincia sabato 18 ottobre alle ore 21 con Chiara Becchimanzi, che porta in scena lo spettacolo ‘Terapia Intensiva – Beata Ignoranza’. Becchimanzi è attrice, autrice, regista, stand up comédienne, speaker radiofonica, romanziera, progettista culturale. Con oltre 20 anni di esperienza sul palco, ha debuttato su Comedy Central nel 2019, e ha partecipato a Zelig C-Lab, Comedians Solve the World Problema e Stand up comedy Rehab. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - San Luigi: il regno della risata