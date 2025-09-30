San Godenzo torna la festa della Ballottata | due domeniche con la sagra del marrone

Castagno D'Andrea (Firenze), 30 settembre 2025 - Nelle ultime due domeniche di ottobre, il 19 e 26, nella frazione di Castagno d’Andrea nel Comune di San Godenzo si svolgerà la festa della Ballottata “Sagra del marrone ”. Quest'anno è la 55esima edizione grazie all'organizzazione dell'Associazione (Aps) Andrea del Castagno che cura l’evento dal 1970, solo il Covid ha fatto saltare un'edizione. L'evento è inserito nel circuito della Festa Saggia. Potranno essere degustati i prodotti del marrone come bruciate, ballotte, briache, castagnaccio, vin brulè e altre specialità di marroni. Il marrone (che da tempo ha la denominazione Igp) è eccellenza di questo territorio insieme alla farina dolce ormai pluripremiata nei concorsi nazionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - San Godenzo, torna la festa della Ballottata: due domeniche con la sagra del marrone

In questa notizia si parla di: godenzo - torna

Franka Ludwig morta a San Godenzo, l'autopsia per risolvere il mistero: cosa non torna sul caso

SAN GODENZO - Partita maschia e alla fine un pareggio 1-1 che appare giusto. La squadra di mister Francesco Perini reagisce al vantaggio del San Godenzo, arrivato su rigore apparso molto dubbio, e porta a casa un punto prezioso da un campo difficile. Pri - facebook.com Vai su Facebook

San Francesco torna festa nazionale: il 4 ottobre sarà di nuovo giorno cerchiato di rosso - È lui il protagonista del 4 ottobre, giorno in cui morì nella sua Assisi, diventata poi la “Città della pace ... Da targatocn.it

Da quando il 4 ottobre torna festa nazionale (e non si lavora). Il caso San Francesco finisce sul Guardian - La proposta è stata avanzata alla Camera dei Deputati da Noi Moderati e ha ricevuto 247 voti a favore, a fronte di 8 astensio ... Riporta quotidiano.net