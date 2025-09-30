San Girolamo | il Santo del 30 settembre e il suo impatto globale
Chi era San Girolamo?. San Girolamo, il cui nome completo era Eusebio Sofronio Girolamo, è nato in una famiglia cristiana benestante. Dopo aver ricevuto un'educazione classica a Roma, si trasferì in Oriente per approfondire i suoi studi teologici. Durante la sua vita, Girolamo si dedicò alla traduzione della Bibbia dall'ebraico e dal greco al latino, un'impresa che richiese molti anni di lavoro e che culminò nella creazione della Vulgata, la versione ufficiale della Bibbia per la Chiesa cattolica per molti secoli. Perché San Girolamo è diventato santo?. La santità di San Girolamo è stata riconosciuta non solo per la sua erudizione e il suo contributo alla Chiesa, ma anche per la sua vita di ascetismo e preghiera. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: girolamo - santo
20 SETTEMBRE2025 SAN NICOLA VISITA IL QUARTIERE E LA PARROCCHIA "SAN GIROLAMO" Programma ore 17.00 Arrivo e accoglienza della Statua del Santo ore 18.30 Santa Messa ore 20.30 Veglia di Preghiera per la Pace ore 21.30 Rientro della St - facebook.com Vai su Facebook
San Girolamo: il Santo del 30 settembre e il suo impatto globale - San Girolamo, il cui nome completo era Eusebio Sofronio Girolamo, è nato in una famiglia cristiana benestante. Lo riporta quotidiano.net
30 Settembre 2025: auguri di buon onomastico Girolamo, patrono di Cittanova - Padre e Dottore della Chiesa, tradusse in latino parte dell’Antico Testamento greco (ci sono giunti, integri o frammentari, Gi ... Secondo strettoweb.com