San Girolamo | il Santo del 30 settembre e il suo impatto globale

Chi era San Girolamo?. San Girolamo, il cui nome completo era Eusebio Sofronio Girolamo, è nato in una famiglia cristiana benestante. Dopo aver ricevuto un'educazione classica a Roma, si trasferì in Oriente per approfondire i suoi studi teologici. Durante la sua vita, Girolamo si dedicò alla traduzione della Bibbia dall'ebraico e dal greco al latino, un'impresa che richiese molti anni di lavoro e che culminò nella creazione della Vulgata, la versione ufficiale della Bibbia per la Chiesa cattolica per molti secoli. Perché San Girolamo è diventato santo?. La santità di San Girolamo è stata riconosciuta non solo per la sua erudizione e il suo contributo alla Chiesa, ma anche per la sua vita di ascetismo e preghiera.

