Tempo di lettura: 4 minuti Mattinata tesa quella di ieri presso la sede del municipio di San Giorgio la Molara. Intorno alle ore 10:00, un folto gruppo di mamme e papà, si è radunato davanti al Comune per chiedere un confronto diretto con il sindaco, dopo una comunicazione ricevuta venerdì scorso che ha generato forte sconcerto tra i genitori degli alunni delle classi prime della scuola secondaria di primo grado. La nota, recapitata il 26 settembre, informava che non sarebbe stata più garantita la corsa di ritorno del servizio di trasporto scolastico per quelle classi, 1^A e 1^ B, a partire già da lunedì 29. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - San Giorgio la Molara, gruppo consiliare ‘Terre di Lavoro’: “Nuove iniziative per diritto allo studio e mobilità scolastica”