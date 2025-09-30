San Francesco e l’Amerino tante splendide testimonianze dimenticate | è ora di prenderle in considerazione

Domenica 5 ottobre, nell’anno giubilare, si svolgerà a Lugnano in Teverina la festa di San Francesco, compatrono della Terra di Lugnano come attesta l’antico Statuto del 1508. Una festa dunque dalle origini antichissime: nel 1212, infatti, passando nella valle Teverina, San Francesco operò un. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Presentiamo con orgoglio una nuova edizione dell’Open Day della scuola di bandiera “A.Tabarrini” domenica 28 settembre in piazza San Francesco alle ore 21:00. Sarà un’ottima occasione per venire a contatto con l’arte della bandiera e con l’armonia dei m - facebook.com Vai su Facebook

San Francesco, tanti eventi ad ottobre ad Assisi per il patrono d'Italia - E' un calendario ricco di eventi religiosi, culturali e civili che culminerà il 3 e 4 ottobre con la solenne accensione della lampada votiva dei Comuni d'Italia da parte del ... Si legge su msn.com

AUGURI BUON SAN FRANCESCO 2024/ Tante frasi e citazioni: “Un uomo che portava con se la pace” - Auguri buon San Francesco 2024: frasi, pensieri e citazioni per fare gli auguri a tutti i Francesco della vostra vita, un bell'elenco tutto per voi Continua il nostro viaggio alla ricerca delle ... Segnala ilsussidiario.net