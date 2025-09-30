San Francesco al Prato lavori all’Auditorium

Lanazione.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

PERUGIA - AllAuditorium di San Francesco al Prato arriva un intervento che coniuga tecnica, funzionalità e valorizzazione culturale. Con una determinazione dirigenziale, il Comune di Perugia ha dato il via alla realizzazione di un sistema di oscuramento della grande superficie vetrata dell’abside, uno degli elementi più caratteristici della struttura. Si tratta di un’opera pensata per migliorare la resa scenica durante concerti, spettacoli e conferenze: la luce naturale, suggestiva ma spesso invadente, sarà gestita grazie a un meccanismo mobile composto da fondali sovrapposti, manovrati tramite corde e rocchetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

san francesco al prato lavori all8217auditorium

© Lanazione.it - San Francesco al Prato, lavori all’Auditorium

In questa notizia si parla di: francesco - prato

Il carro dedicato a Francesco Nuti: "Regalo a Prato ciò che desidera"

I francescani salutano Perugia e lasciano l'Oratorio di San Bernardino a San Francesco al Prato

san francesco prato lavoriSan Francesco al Prato, lavori all’Auditorium - All’Auditorium di San Francesco al Prato arriva un intervento che coniuga tecnica, funzionalità e valorizzazione culturale. Lo riporta lanazione.it

Verso conclusione restauro della chiesa di San Francesco a Prato - L'obiettivo, si spiega in una nota, è essere pronti per i due grandi anniversari dei prossimi anni ... Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: San Francesco Prato Lavori