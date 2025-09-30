San Francesco al Prato lavori all’Auditorium
PERUGIA - All’Auditorium di San Francesco al Prato arriva un intervento che coniuga tecnica, funzionalità e valorizzazione culturale. Con una determinazione dirigenziale, il Comune di Perugia ha dato il via alla realizzazione di un sistema di oscuramento della grande superficie vetrata dell’abside, uno degli elementi più caratteristici della struttura. Si tratta di un’opera pensata per migliorare la resa scenica durante concerti, spettacoli e conferenze: la luce naturale, suggestiva ma spesso invadente, sarà gestita grazie a un meccanismo mobile composto da fondali sovrapposti, manovrati tramite corde e rocchetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: francesco - prato
Il carro dedicato a Francesco Nuti: "Regalo a Prato ciò che desidera"
I francescani salutano Perugia e lasciano l'Oratorio di San Bernardino a San Francesco al Prato
Tigri e colonie. Francesco Bianchi presenta a Prato il suo nuovo libro nella Casa delle Memorie - X Vai su X
Anche oggi a San Francesco al Prato a Perugia ho partecipato al confronto organizzato da Eco Sanfra sul tema delle comunità energetiche. La Regione Umbria si appresta ad approvare la legge Energia Umbra che prevederà, prima in Italia, che tutte le aree - facebook.com Vai su Facebook
San Francesco al Prato, lavori all’Auditorium - All’Auditorium di San Francesco al Prato arriva un intervento che coniuga tecnica, funzionalità e valorizzazione culturale. Lo riporta lanazione.it
Verso conclusione restauro della chiesa di San Francesco a Prato - L'obiettivo, si spiega in una nota, è essere pronti per i due grandi anniversari dei prossimi anni ... Secondo ansa.it