San Francesco al Prato lavori all’Auditorium

PERUGIA - All'Auditorium di San Francesco al Prato arriva un intervento che coniuga tecnica, funzionalità e valorizzazione culturale. Con una determinazione dirigenziale, il Comune di Perugia ha dato il via alla realizzazione di un sistema di oscuramento della grande superficie vetrata dell'abside, uno degli elementi più caratteristici della struttura. Si tratta di un'opera pensata per migliorare la resa scenica durante concerti, spettacoli e conferenze: la luce naturale, suggestiva ma spesso invadente, sarà gestita grazie a un meccanismo mobile composto da fondali sovrapposti, manovrati tramite corde e rocchetti.

