Samsung sta facendo lo schermo per l’iPhone pieghevole

La produzione dell’OLED destinato all’iPhone pieghevole è in preparazione. Samsung non ha parlato apertamente di Apple, ma si è riferita a un “un cliente nordamericano”.. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Samsung sta facendo lo schermo per l’iPhone pieghevole

In questa notizia si parla di: samsung - facendo

Samsung Color E-Paper, lo schermo e-ink a colori sta facendo impazzire i fan ift.tt/xAmKeND - X Vai su X

Parlo di come il mio smartphone Samsung può ritagliare facilmente le foto facendo uno zoom sull’immagine. Mostro i passaggi per farlo e invito gli spettatori a provarlo e a commentare se lo sapevano già. - facebook.com Vai su Facebook

Samsung Color E-Paper, lo schermo e-ink a colori sta facendo impazzire i fan - Paper: presentato per la prima volta a giugno, questo schermo ha generato un entusiasmo tale da spingere molti fan a ... Come scrive hdblog.it

Samsung lancia Vision AI Companion, l’assistente intelligente per le sue TV, ed il nuovo MicroRGB da 115" - L'assistente intelligente per TV di Samsung offre interazione vocale, traduzione in tempo reale e miglioramento dell'immagine ... Scrive ilfattoquotidiano.it