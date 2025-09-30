Samsung Galaxy S26 | fotocamere praticamente confermate ma le novità restano poche

Tuttoandroid.net | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si parla di fotocamere già definite per il Galaxy S26: novità hardware ridotte, con IA e software a fare la differenza. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

samsung galaxy s26 fotocamere praticamente confermate ma le novit224 restano poche

© Tuttoandroid.net - Samsung Galaxy S26: fotocamere praticamente confermate, ma le novità restano poche

In questa notizia si parla di: samsung - galaxy

I prezzi dei display di Samsung Galaxy Z Fold7 e Z Flip7 fanno davvero paura

Ultimi giorni per avere 100€ di sconto su Samsung Galaxy Watch8 e Watch8 Classic

Samsung ufficializza la One UI 8 Watch per Galaxy Watch Ultra dopo il rollout a sorpresa

samsung galaxy s26 fotocamereSamsung Galaxy S26 Ultra punta su una nuova fotocamera zoom “folded” - Samsung Galaxy S26 Ultra punta su una nuova fotocamera zoom “folded”, riprendendola dal modello Huawei Pura 80. Da cellulare-magazine.it

Samsung Galaxy S26, poche novità per le fotocamere - Cresce l' aspettativa per la nuova serie Samsung Galaxy S26, attesa a inizio 2026, ma le ultime indiscrezioni non fanno ben sperare gli appassionati di fotograf ... Lo riporta tecnoandroid.it

Cerca Video su questo argomento: Samsung Galaxy S26 Fotocamere