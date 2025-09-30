Sampdoria-Catanzaro mercoledì 01 ottobre 2025 ore 20 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici
Nello scorso weekend la Sampdoria ha conquistato il primo punto pareggiando sul campo del Bari ma resta tristemente all’ultimo posto in classifica, mentre il Catanzaro ha ottenuto il quinto pareggio consecutivo, per la precisione al “Ceravolo” contro la Juve Stabia, anche non è stata una partita movimentata, con le Vespe in svantaggio di due gol . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
In questa notizia si parla di: sampdoria - catanzaro
Sampdoria-Catanzaro (mercoledì 01 ottobre 2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici
Sampdoria vs Catanzaro, sesta giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla
Sampdoria-Catanzaro, probabili formazioni: Donati deve vincere, le scelte
Alla vigilia di Sampdoria-Catanzaro, leggendo le probabili formazioni, il mio occhio è ricaduto su un nome in particolare: Bellemo. Leggendo il nome del centrocampista mi sono fatto questa semplice domanda: perché, seppur le sue prestazioni lasciano sem - facebook.com Vai su Facebook
#Sampdoria Catanzaro Quanti dubbi per Donati - X Vai su X
Sampdoria-Catanzaro, l'ora della sveglia: servono i tre punti - Delicato match infrasettimanale stasera a Marassi (ore 20,30) per i blucerchiati. Lo riporta primocanale.it
Sampdoria-Catanzaro, caccia alla prima vittoria: le formazioni - La Sampdoria torna al “Ferraris”, dopo il pari ottenuto al San Nicola, con un solo obiettivo: conquistare la prima vittoria della stagione ... Come scrive telenord.it