Sampdoria-Catanzaro mercoledì 01 ottobre 2025 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici
Nello scorso weekend la Sampdoria ha conquistato il primo punto pareggiando sul campo del Bari ma resta tristemente all’ultimo posto in classifica, mentre il Catanzaro ha ottenuto il quinto pareggio consecutivo, per la precisione al “Ceravolo” contro la Juve Stabia, anche non è stata una partita movimentata, con le Vespe in svantaggio di due gol . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
In questa notizia si parla di: sampdoria - catanzaro
Sampdoria vs Catanzaro, sesta giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla
Sampdoria-Catanzaro, probabili formazioni: Donati deve vincere, le scelte
La #Sampdoria prosegue con gli allenamenti presso il centro sportivo Mugnaini di Bogliasco in chiave #Catanzaro Scarico di gestione per Alessandro Pio #Riccio! Come si presentano le condizioni di Alex #Ferrari? Ci sono delle novità QUALI SONO L - facebook.com Vai su Facebook
| ARBITRO #SerieBKT: #SampCatanzaro sarà diretta da #Dionisi dell'Aquila. - X Vai su X
Sampdoria Catanzaro, i blucerchiati sono attesi dall’insidiosa gara della sesta giornata: ecco i dettagli - Sampdoria Catanzaro, la formazione di Donati è attesa dall’insidiosissima sfida della sesta giornata: i dettagli Cresce l’attesa a Genova per una delle partite più sentite di questo inizio di stagione ... sampnews24.com scrive
Pronostico Sampdoria-Catanzaro 1 ottobre 2025: Blucerchiati a caccia della prima gioia - Catanzaro, mercoledì 1° ottobre 2025 alle 20:30 al Ferraris di Genova, contrappone i blucerchiati in crisi e feriti dalle assenze contro il Catanzaro imbattuto: analisi, pronostico e quote d ... Da bottadiculo.it