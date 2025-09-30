Nello scorso weekend la Sampdoria ha conquistato il primo punto pareggiando sul campo del Bari ma resta tristemente all’ultimo posto in classifica, mentre il Catanzaro ha ottenuto il quinto pareggio consecutivo, per la precisione al “Ceravolo” contro la Juve Stabia, anche non è stata una partita movimentata, con le Vespe in svantaggio di due gol . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Sampdoria-Catanzaro (mercoledì 01 ottobre 2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici