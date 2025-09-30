Sampdoria-Catanzaro mercoledì 01 ottobre 2025 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici
Nello scorso weekend la Sampdoria ha conquistato il primo punto pareggiando sul campo del Bari ma resta tristemente all’ultimo posto in classifica, mentre il Catanzaro ha ottenuto il quinto pareggio consecutivo, per la precisione al “Ceravolo” contro la Juve Stabia, anche non è stata una partita movimentata, con le Vespe in svantaggio di due gol . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Sampdoria-Catanzaro (mercoledì 01 ottobre 2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici
Sampdoria, dopo Hadžikadunic ecco Barak. Trattativa per De Luca - Genova – Dopo il difensore, il serbo/bosniaco Dennis Hadžikadunic, la Sampdoria nelle ultime ore di mercato ha chiuso anche un operazione per l’arrivo di un altro centrocampista. Riporta ilsecoloxix.it